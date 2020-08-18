Стало известно количество и состояние пострадавших в крупном пожаре на ММК в Магнитогорске

Очевидцы засняли клубы дыма. Фото: vk.com / «Чёрное&Белое Магнитогорск»

В пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске четверо рабочих получили ожоги средней степени (вчера речь шла о трех сотрудниках). Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики говорят, что состояние пациентов стабильное.

Теперь следственный комитет проверит, как на предприятии соблюдали технику безопасности.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СК Челябинской области.

Напомним, вчера, 17 августа, начался пожар в коксовом цехе ММК. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв.

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