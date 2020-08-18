Верхнеуфалейцы «поднимутся с колен»: общественники видят радужные перспективы в развитии моногорода

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Сегодня,18 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Верхнеуфалейский район. Глава региона продолжает практику выездного контроля исполнения губернаторских поручений, данных главам муниципалитетов. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», Алексей Текслер озвучил хорошие новости для сферы промышленности: в Верхнем Уфалее к 2022 году создадут новые предприятия, власти отыскали инвесторов.

— «Цинковый электролизный завод» займется выпуском металлического цинка (120 тысяч тонн в год). «Полимет Инжиниринг» вложит в него 21 миллиард рублей. «Завод мелющих шаров» под ГОКи мощностью свыше 240 тысяч тонн проинвестирует компания «Формат-ЕК». Цеха построят по современным экостандартам, что само по себе разрушает стереотип, ведь они по умолчанию будут не похожи на челябинских вредоносных «динозавров», — отмечают авторы «Челябушки». — Эти новости стратегически важны и для региона, и для города. Область прирастет новыми конкурентоспособными заводами — всегда есть повод стать лидерами в России. В бюджет потекут дополнительные налоги. Верхнеуфалейцы «поднимутся с колен» после затяжного периода безработицы, вызванного банкротством градообразующего комбината — хотя бы тысяча мест и на том спасибо. Впереди у проектов госэкспертизы, публичные дискуссии; давайте думать, что их проведут гладко, без протестов и скандалов.

Планируется, что промышленные производства с «зеленым акцентом», которые запустят в Верхнем Уфалее, сократят объемы выбросов в тысячу раз.