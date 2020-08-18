Какой приговор вынесут бывшему градоначальнику Евгению Тефтелеву

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Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», деньги (2,5 миллиона рублей) он брал за покровительство в рамках заключения госконтрактов по застройке недвижимости, в частности — крупнейшей школы.

Ожидается, что приговор вынесут уже до конца 2020 года.

— Градус внимания к делу Тефтелева в телеграм-каналах и прессе не снижаеся. И это объяснимо: одиозная личность, запредельное пренебрежение городом (и горожанами). Интрига в том, какое наказание получит экс-мэр, — рассуждают авторы «Челябушки». — Поскольку в пространстве существует его сделка со следствием, выдвигаются прогнозы. Не знаем, на что рассчитывает обвиняемый, а за спиной обсуждается до 7,5 лет колонии.

Напомним, Евгения Тефтелева задержали в Магнитогорске 11 декабря прошлого года. Сразу же, по горячим следам, журналисты «КП-Челябинск» рассмотрели пять важных вопросов по делу экс-мера.