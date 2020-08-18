В Верхнем Уфалее в новые квартиры переедут 400 жителей бараков

У Верхнего Уфалея губернатор видит хорошие перспективы развития. Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 18 августа, глава региона работал в Верхнем Уфалее. Губернатор инспектировал поручения, данные ранее.

В 2022 году в городе откроются два производства, будет создано более тысячи рабочих мест. Средняя зарплата — более 50 тыс. руб. Плюс, зеленые технологии: производство металлического цинка, например, не предусматривает традиционных металлургических печей.

Побывал губернатор в ремонтируемой горбольнице. Из бюджета области на работы выделено около 40 млн. руб. Закуплено новое медоборудование.

В селе Иткуль, что в 10 км от Верхнего Уфалея, до конца года откроется ФАП.

В декабре будут сданы два дома, куда переедут 400 жителей 19 ветхо-аварийных бараков. Цена вопроса — 279 млн. руб. Это — деньги областного бюджета.

В 2021 г. стартует второй этап строительства дороги от Верхнего Уфалея до границ Свердловской области. Работы начаты два года назад. Общая смета — 762 млн руб.

Текслер заявил, что разговоры о депрессивном состоянии Верхнего Уфалея неактуальны:

— У города хорошие перспективы. Вместе с развитием двух крупных производств мы работаем по ТОСЭРам, по привлечению других инвесторов. Уверен, вокруг новых производств будет развиваться и сфера услуг.

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