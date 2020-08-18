Челябинское УФАС заинтересовалось работой магазинов Sunlight

Реклама о продаже изделий распространялась по телефону и на радио Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Житель Челябинска обратился в УФАС с просьбой проверить рекламу ювелирного магазина Sunlight. Он рассказал, что ему на телефон поступил звонок со следующей информацией: «В соответствии с официальным протоколом сообщаем о закрытии всех магазинов Санлайт, отдаем все за бесценок». Как сообщили в пресс-службе челябинского УФАС, точно такая же реклама распространялась и на радио.

— По мнению заявителя, данная реклама направлена создание у потребителей представления о реальном закрытии магазина в целях стимулирования спроса. При этом она является недобросовестной и вводит потребителей в заблуждение, поскольку в действительности магазины Санлайт не закрываются, — сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сейчас сотрудники УФАС изучают рекламу ювелирного магазина. По результатам проверки они примут решение о возбуждении антимонопольного дела.

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