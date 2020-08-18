Могли создать аварию на путях: в Челябинской области поймали школьников, раскладывавших камни на рельсах

На место происшествия приезжали транспортные полицейские Фото: Мария АНАНОВА

Инцидент произошёл днем 14 августа на перегоне пути Чурилово — Полетаево Челябинской области. Машинист грузового поезда заметил группу детей, которые складывали посторонние предметы на рельсы. Он вызывал стражей правопорядка для дальнейших разбирательств.

— Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место, установили несовершеннолетних жителей Челябинска от 7-ми до 14-ти лет, которые гуляли вблизи железнодорожного полотна и в какой-то момент решили положить на рельсы посторонние предметы перед приближающимся поездом и посмотреть, что будет, когда состав проедет по камням, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

С задержанными школьниками провели беседы о недопустимости игр и беспечного поведения на железнодорожных путях. А законным представителям несовершеннолетних выписали штраф за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

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