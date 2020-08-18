В Челябинске иномарка протаранила железные ограждения и чуть не влетела в киоск

Фото: читатель КП-Челябинск

Авария произошла в Челябинске на пересечении улиц Солнечной и Комсомольского проспекта. Как рассказывают очевидцы, водитель автомобиля KIA не справился с управлением и врезался в железное ограждение, за которым стоял киоск. Машина остановилась в нескольких метрах от торговой точки.

— Егоров сказал, что снесут заборы, не наврал (Александр Егоров — вице-мэр по городской среде и урбанистике — прим. ред), — сообщил читатель-КП Челябинск.

Очевидцы также сообщают, что в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

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