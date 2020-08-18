Проведение матча между «Трактором» и «Автомобилистом» находится под угрозой срыва

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Товарищеский матч, в котором должны принять участие челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» может не состояться. Причиной этому послужила эпидемиологическая обстановка, которая установилась в столице Среднего Урала.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решение о проведении товарищеского матча между “Автомобилистом” и “Трактором” 20 августа руководителями обоих клубов будет принято непосредственно накануне запланированной даты, — сообщила пресс-служба ХК «Автомобилист».

В случае, если матч все же состоится, то он пройдет без присутствия зрителей. Для любителей хоккея организуют трансляцию, которую можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Автомобилиста».

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