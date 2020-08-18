Проведение матча между «Трактором» и «Автомобилистом» находится под угрозой срыва

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»
Товарищеский матч, в котором должны принять участие челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» может не состояться. Причиной этому послужила эпидемиологическая обстановка, которая установилась в столице Среднего Урала.
— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решение о проведении товарищеского матча между “Автомобилистом” и “Трактором” 20 августа руководителями обоих клубов будет принято непосредственно накануне запланированной даты, — сообщила пресс-служба ХК «Автомобилист».
В случае, если матч все же состоится, то он пройдет без присутствия зрителей. Для любителей хоккея организуют трансляцию, которую можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Автомобилиста».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru