У игроков и тренеров «Сибири» обнаружили коронавирус после поездки в Челябинскую область

Команда заняла первое место на турнире, однако отпраздновать свою победу полноценно не получиться. Фото: ХК «Сибирь»

У 11 хоккеистов и членов тренерского штаба ХК «Сибирь» обнаружили коронавирус по результатам тестирования. Как сообщили в пресс-службе новосибирского клуба, команда сдала анализы после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана.

— В связи с данными обстоятельствами, ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 г. в г. Челябинске, — сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

В течение трех суток в «Сибири» ожидают официальное подтверждение результатов анализов от Роспотребнадзора. Всех заболевших отправили на карантин. Они находятся под наблюдением врачей.

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