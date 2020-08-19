Не захотели платить 200 рублей: на парковке в аэропорту Челябинска образовалась крупная пробка

Бесплатно на парковке аэропорта можно находиться 15 минут. Фото: пресс-служба аэропорта имени Курчатова

Крупная пробка из сотни машин образовалась утром в среду, 19 августа, на парковке в аэропорту Челябинска. Очевидцы сообщили, что скопление машин произошло из-за неисправности шлагбаума, однако в службе организации парковки опровергли эту информацию.

— Проблем со шлагбаумами на парковке не было, — рассказали в службе организации парковки аэропорта Челябинска. — Пробка в утренний час пик образовалась из-за человеческого фактора: некоторые пассажиры вышли за лимит бесплатного времени пребывания транспорта на парковке, но не хотели платить, создав временную пробку. Сейчас никаких проблем у нас нет.

Согласно правилам парковки в международном аэропорту Челябинск, пассажиры и провожающие могут подъехать к пассажирскому терминалу. Бесплатное время для остановки машин в транзитной зоне — 15 минут. Воспользоваться этим правом можно один раз в течение часа. За превышение лимита придется заплатить 200 рублей (оплата почасовая).

В конце июля челябинский аэропорт имени Курчатова пять раз за неделю эвакуировали из-за сообщения о минировании. Тогда из-за сообщения о бомбе были задержаны пять рейсов.

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