Через тернии — к звездам: Андрей Барышев первым поддержал участниц конкурса для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать!»

Депутат Госдумы, общественник и меценат Андрей Барышев первым поддержал участниц конкурса для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать!»

Конкурс стартовал четыре года назад и сразу же завоевал широкую популярность, а со временем приобрел статус международного.

Организатор проекта и идейный вдохновитель конкурса Лариса Лунева сама в прошлом — участница конкурсов красоты и модель, и каждый год она со своей командой устраивает настоящий бал для девушек на колясках, где они блистают своей красотой, вдохновляют и удивляют творческими способностями.

Конечно, в проведении такого яркого и масштабного мероприятия не обойтись без помощи друзей и социальных партнеров.

С первых дней существования конкурса участниц поддерживает депутат Госдумы, лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев. И в этом году он первым откликнулся и оказал финансовую поддержку уникальному проекту.

— Само название конкурса «Рожденная побеждать!» — звучит настолько оптимистично и жизнеутверждающе, что нам надо брать пример с таких девушек, которые, несмотря на жизненные трудности и обстоятельства, живут интересной, полноценной жизнью, достигают поставленных целей. А их способности просто безграничны! Призываю всех поддержать этот конкурс и дать возможность участницам проявить свои таланты, — отметил Андрей Барышев.

По словам Ларисы Луневой, конкурс также получил поддержку не только в Госдуме, но и у правительства Челябинской области, законодательного собрания, уполномоченного по правам человека Челябинской области, администрации г.Челябинска и Челябинской городской думы, постоянного представительства республики Башкортостан в Уральском регионе, а также областного канала ОТВ. В прошлом году мероприятие посетила первая леди региона Ирина Текслер.

Каждый год расширяется география конкурса, растет число участниц: Челябинск, Челябинская область, Москва, Самара, Уфа, Белорецк, Вологда, Калининград, Пермь, Ростовская область, Армения, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. В этом году планировался приезд девушки из Индии. Но пандемия нарушила все планы и не позволила участнице посетить Россию. Тем не менее, конкурс обязательно состоится. Пусть не в том масштабе и формате, как задумывали организаторы, но на то они и «Рожденные побеждать», чтобы, преодолевая трудности и препятствия, пробиться через тернии к звездам и победить.