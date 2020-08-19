Госпитализировали в состоянии комы: на северо-западе Челябинска Mitsubishi сбила пешехода

Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Фото: google.com/maps

В Челябинске на улице Чичерина, 3а вечером во вторник, 18 августа, 43 летний водитель на Mitsubishi Space Star сбил пешехода, который с многочисленными травмами был доставлен в больницу в состоянии комы.

— ДТП произошло в 23:00, пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу, слева направо по ходу движения автомобилем, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. — В результате аварии неустановленный пешеход в возрасте около 30-35 лет получил многочисленные травмы: перелом основания черепа, перелом костей лица, травму позвоночника, открытый перелом костей левой голени. В состоянии комы был доставлен в больницу.

Днем 18 августа двое детей оказались под колесами автомобиля, переходя дрогу по зебре возле «Пятерочки» на улице Салавата Юлаева, 27. ДТП произошло около 14:30. Пострадали мальчики — 9 и 11 лет. Один получил травму головы и ноги. Второй, по сообщению очевидцев, пострадал серьезнее, был без сознания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru