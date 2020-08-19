Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 августа 2020: число зараженных продолжает снижаться

Число зараженных в Челябинской области перевалило за 13,5 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области на утро 19 августа подтверждены 73 новых случая коронавируса и сначала пандемии количество зараженных достигло 13 521. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

За прошедшие сутки, по данным ведомства, умерло четыре пациента. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием. Так, 91-летний мужчина скончался от легочного кандидоза, гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца. 73-летняя женщина — от хронического лимфолейкоза. Атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь стали причиной смерти 67-летнего пациента, а для 61-летнего — сахарный диабет с множественными осложнениями и постинфарктный кардиосклероз.

— За прошедшие сутки из больниц Челябинской области выписаны 199 человек, — уточнили в региональном Минздраве. — Всего за период пандемии выздоровели 9935 пациентов. Больных COVID-19 на сегодняшний день — 3225.

Тестирование людей на коронавирус продолжается. За время пандемии проведено 461 469 исследований методами ИФА и ПЦР. За минувшие сутки анализы взяли у 2880 человек.

Для 34-летней беременной жительницы Магнитогорска встреча с коронавирусом закончилась благополучно. 45 дней лечения, больше месяца на ИВЛ: история чудесного спасения роженицы с тотальным поражением легких — в эксклюзивном материале «КП-Челябинск».

По итогам прошлого дня Челябинская область оказалась в аутсайдерах среди регионов УрФО по количеству выздоровевших от коронавируса, а товарищеский матч «Трактора» с екатеринбургским «Автомобилистом» оказался под угрозой срыва.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru