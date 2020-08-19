В Кургане на День города запретят продажу алкоголя

Такое постановление подписал глава города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этому году Курган отмечает свое 341-летие, однако любителям алкоголя отпраздновать дату в полную силу не удастся. Глава города Андрей Потапов подписал постановление, согласно которому продажа спиртных напитков на один день приостановится.

— Запретить 22 августа 2020 года с 08:00 часов до 23:00 часов розничную продажу алкогольной продукции, — сообщается на сайте администрации Кургана.

Исключением являются места общественного питания, поэтому за алкоголем все курганцы могут отправиться в кафе или ресторан. Естественно, не забывая надеть маску в условиях пандемии. Следить за исполнением постановления главы города будут полицейские.

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