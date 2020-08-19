Челябинцев приглашают за выплатами на подготовку детей к школе

До нового учебного года - 12 дней. Самое время подготовиться к школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До нового учебного года — 12 дней. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе стартует кампания по выплате разового пособия на подготовку детей к школе.

Выплата в 1500 руб положена каждому ребенку в многодетной малоимущей семье и каждому ребенка-инвалиду в малоимущей семье.

Возраст ученика — до 18 лет. Ребенок должен учится очно в школе, колледже или вузе.

Материальная поддержка распространяется на усыновленных детей, детей под опекой, детей из приемных семей.

На выплату пособия в бюджете региона предусмотрено 59 млн. руб. По сообщению министерства социальных отношений, материальную помощь получат 34 тыс. детей.

Подать заявление можно через сайт госуслуг с сегодняшнего дня, 19 августа, по 10 ноября. Деньги поступят на счет родителя (законного представителя) или будут выданы на почтовом отделении по месту жительства заявителя.

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