В центр Челябинска пригнали автозак: как это объяснили в полиции

На фоне театра оперы и балета автозак смотрелся эпично
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
На челябинскую Кировку во вторник вечером, 18 августа, пригнали автозак. Как сообщили очевидцы, спецавтомобиль был припаркован около театра оперы и балета имени Глинки.
— Опять в центр города пригнали автозаки, — рассказал читатель КП-Челябинск. — Время было около 22:15. Какую-то ночную спецоперацию проводят?
В пресс-службе городского управления МВД уточнили, что автозак стоит на челябинском Арбате для охраны общественного порядка.
— Из-за большого скопления людей ежедневно на Кировку заступает наряд, — добавили в ведомстве.
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