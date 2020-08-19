В центр Челябинска пригнали автозак: как это объяснили в полиции

На фоне театра оперы и балета автозак смотрелся эпично Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На челябинскую Кировку во вторник вечером, 18 августа, пригнали автозак. Как сообщили очевидцы, спецавтомобиль был припаркован около театра оперы и балета имени Глинки.

— Опять в центр города пригнали автозаки, — рассказал читатель КП-Челябинск. — Время было около 22:15. Какую-то ночную спецоперацию проводят?

В пресс-службе городского управления МВД уточнили, что автозак стоит на челябинском Арбате для охраны общественного порядка.

— Из-за большого скопления людей ежедневно на Кировку заступает наряд, — добавили в ведомстве.

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