Большинство компаний из сегмента малого и микро бизнеса получают штрафы из-за ошибок с бухгалтерией

Большинство предпринимателей сталкивались со штрафами со стороны налоговой и Пенсионного фонда из-за ошибок в ведении бухгалтерии, показал опрос владельцев малого и микро бизнеса, проведенный Райффайзенбанком. Чаще всего причиной штрафов становились ошибки при уплате страховых взносов и подаче декларации.

Более 60% предпринимателей получали штрафы от налоговой и ПФР из-за ошибок при ведении бухгалтерских процессов. На урегулирование проблем чаще всего уходит около двух недель, однако 34% опрошенных заявили, что потратили на это месяц.

Чаще всего причиной штрафа и пени становится пропуск оплаты страховых взносов или подачи налоговой декларации. На третьем месте — пени за неуплату авансовых платежей. Иногда в декларации или отчете находится ошибка, или бухгалтер путает счета, однако это случается значительно реже.

При этом традиционно бухгалтерию для малого и микро бизнеса ведет бухгалтер в штате — так ответили 60% опрошенных. Только 18% владельцев бизнеса отдали бухгалтерские процессы внешним исполнителям. Более 40% респондентов хотели бы автоматизировать бухгалтерские процессы и ищут такие возможности.

Каждый пятый участник опроса заявил, что использует онлайн-бухгалтерию своего банка. При этом самыми популярными операциями в этом сервисе стали выставление счетов, уплата налогов и страховых взносов, а также подача декларации в налоговую инспекцию.

— Наш опрос показал, что в среднем малый и микро бизнес тратит на бухгалтерские задачи до 10 часов в неделю. В случае с онлайн-бухгалтерией компания может быстро проверять контрагентов, выставлять счета, формировать и подавать декларацию полностью онлайн. А налоговый календарь не даст пропустить важную дату, — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.