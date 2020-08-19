«Брызжет антителами»: шоумен из Челябинска Стас Ярушин вылечился от коронавируса

Теперь Стас Ярушин может вернуться к привычной жизни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стас Ярушин вылечился от коронавируса и вышел с карантина. Судя по видео в Instagram, популярный шоумен из Челябинска чувствует себя отлично.

— Вот и закончился мой карантин, поэтому я могу смело сказать, что я на свободе. Пока в легком каматозе, не понимаю, что происходит. Если мимо вас будет проезжать человек, который просто брызжет антителами, знайте, что это я! — рассказал подписчикам Стас Ярушин.

Стас Ярушин узнал о болезни 1 августа, но рассказал об этом широкой публике только на этой неделе. Говорит, поражение легких минимальное, вкусы и запахи чувствовал, слабость появилась только на 10 день. Сложнее было перенести психологически.

— Я не мог посмотреть фильмы, собрать себя в кучу и начать делать какие-то вещи на удаленке. Все встало! — признается он, добавив что творческие силы потихоньку возвращаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru