В Челябинской области из-за ковидной пневмонии скончался детский врач

Это не первая смерть медработника в этом месяце Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области во вторник, 18 августа, скончался 56-летний врач-оториноларинголог из Магнитогорска. Как сообщили сегодня в пресс-службе регионального Минздрава, его сопутствующее заболевание серьезно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти.

— Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам, — рассказали в Миндзраве. — Он работал в Центре охраны медицины и детства с 1989 года. В учреждение устроился сразу после окончания Челябинского государственного медицинского университета.

Коллеги отзываются о скончавшемся специалисте как о замечательном, отзывчивом человеке, профессионале с большой буквы и выражают соболезнования его семье.

В ведомстве не уточнили, какое именно заболевание усугубил коронавирус. Окончательную картину покажет вскрытие.

12 августа после продолжительной болезни из-за ковидной пневмонии скончалась медсестра Челябинской областной клинической больницы. В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет.

В начале мая в Челябинской области от коронавируса погиб 57-летний врач из Брединского района. Он заразился во время выездов для сбора материала у контактных лиц. Первые два теста показали отрицательные результаты, однако у мужчины развилась двухсторонняя пневмония, спасти его не смогли.

В мае же скончалась 68-летняя женщина-терапевт из больницы Златоуста.

А в середине июня от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 из Челябинска, незадолго до этого потерявший из-за коронавируса мать.

Также в июле умер 64-летний онколог Верхнеуфалейской центральной городской больницы. Перед смертью он получил условно-положительный результат теста на COVID-19.

По данным Минздрава, в Челябинской области 5% медиков имеют антитела к коронавирусу. К такому выводу в июне пришли специалисты Челябинской клинико-диагностической лаборатории, которая использующие системы «Вектор-Бест» из Новосибирска.

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