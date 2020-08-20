«Места на месяц вперед куплены»: челябинцы пожаловались на незаконную парковку в центре

Челябинцы пожаловались на незаконную парковку на улице Курчатова. Фото: Читатель КП-Челябинск

В Советском районе возле дома на Курчатова, 5в местный житель поставил будтку, шлагбаум и назвал пустырь парковкой. Причем оставить машину за деньги не так и просто, места выкуплены на месяц вперед. Жильцы соседнего дома усомнились в законности этой парковки.

— Поставил шлагбаум и никого не пускает. Охранник говорит, что места на месяц вперед куплены. Парковка точно незаконная, но они берут деньги, — жалуется читатель КП-Челябинск.

Парковку должны демонтировать. Фото: google maps

В месяц клиенты отдают 1800 рублей за место.

Журналист «Комсомолки» связался с владельцем парковки и выяснил, зачем он поставил шлагбаум на муниципальной земле.

— Я плачу деньги за пользование земельным участком раз в два месяца. А с парковки я ничего не зарабатываю. Все уходит на зарплату охранника и аренду земли, — объясняет владелец стоянки. — Пожаловался скорей всего человек, который приехал, а места для него не было. И эта вся волна пошла по одной просто причине: рядом, по Курчатова, было две стоянки больших по разделительной полосе, и они совсем недавно закрылись. Там посадили елки. И все машины поехали по дворам. Я даже свою машину иногда на дороге оставляю, негде поставить.

Раньше на улице Курчатова была стоянка на разделительной полосе. Фото: google maps

Оказалось, что за пользование муниципальной землей никто не платит, да и вообще парковку должны демонтировать.

— Автостоянка включена в перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных стационарных объектов, — сообщили в управлении развития и благоустройства городской среды Челябинска. — Информация о получателе арендных платежей от собственника автостоянки в управлении развития и благоустройства городской среды города Челябинска отсутствует.

Акт о демонтаже составили в этом году 18 марта. По правилам, шлагбаум и пункт охраны должны были убрать в течении шести месяцев, то есть до 18 сентября. Как объяснили в службе демонтажа, процесс может затянуться еще на три месяца из-за коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru