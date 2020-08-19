На северо-западе Челябинска загорелось такси популярного агрегатора

На Тополиной аллее загорелось такси. Фото: vk.com/ Подслушано Копейск

На Тополиной алле возле остановки «Академика Макеева» вспыхнуло такси. Очевидцы сняли полыхающую машину и поделились фотографиями в соцсетях. На фото видно, что капот авто полностью охвачен пламенем.

— Произошло возгорание легкого автомобиля. На месте работали сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона, одна пожарная автоцистерна и четыре человека личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

Причины возгорания устанавливаются.

Кстати, происшествия с такси происходит не так уж редко в Челябинске. Например, в прошлом месяце загорелось авто возле «Родника». Свидетели сняли на видео объятую огнем машину.

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