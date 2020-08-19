В Южноуральске ввели режим ЧС из-за обрушения старого коллектора

Режим ЧС ввели с 18 августа. Фото: пресс-служба администрации Южноуральска

В Челябинской области около 10 тысяч жителей Южноуральска могут остаться без централизованного водоотведения и канализации. Из-за этого в городе уже ввели режим ЧС. Поводом для этого стало обрушение на коллекторе постройки 1955-1958 годов, который полностью выработал свой ресурс.

— Решение ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня было принято на внеочередной комиссии в связи с аварией на канализационном коллекторе, — сообщили в пресс-службе администрации Южноуральска. — Он введен с 8:00 вторника, 18 августа, для проведения ремонта и не влияет на жизнь людей.

Замглавы Южноуральска по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа отметил, что коллектор был построен из железобетонных труб. Из-за его обрушения микрорайоны, в которые входят детсады, школы и социальные объекты могут остаться без системы канализации.

— Разрушение свода железобетонной канализационной трубы может стать одной из причин провала грунта, — добавила директор ООО «Южноуральский водоканал» Наталья Шарова. — Если работа коллектора будет остановлена, без системы централизованного водоотведения останутся не только жилые дома, но и промышленные предприятия города и социально-значимые объекты.

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