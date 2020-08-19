Организацию, оставившую челябинцев без горячей воды, оштрафовали на 5 тыс. рублей

Без горячей воды осталось 11 домов и организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила, почему жителям Советского района дали горячую воду позже запланированного срока.

Первый этап опрессовки должен был проходить в течение двух недель (с 19 июня по 2 июля), но процесс затянулся. Оказалось, что после окончания гидравлических испытаний на тепловых сетях обнаружили повреждения, из-за чего 11 домов и организаций остались без горячей воды.

На АО «УСТЭК — Челябинск» составили административный протокол и выписали штраф в 5 тыс. рублей.

— Кроме того, руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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