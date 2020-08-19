Интернет-магазин оштрафовали на 50 тысяч из-за смс-спама в Челябинске

Мужчина ждал, что его отключат от рассылки полгода. Фото: из архива «КП»

Рекламная смс-рассылка обернулась для интернет магазина одежды и товаров для дома штрафом в 50 тысяч рублей, которую они прислали на телефон челябинца. При этом мужчина обращался в компанию с просьбой прекратить спам. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

— Компания Bonprix (ООО «Директ Каталог Сервис») нарушила требования рекламного законодательства, распространяя смс-сообщения с рекламой, — рассказали в челябинском УФАС. — Текст: «15% на ВСЕ еще 2 дня, по 23/09! От 1495р., код 97777, www.bonprix.ru» поступил на телефонный номер челябинца без его предварительного согласия.

Его номер телефона попал в базу рассылки магазина с согласия мужчины. Потом челябинец передумал и написал заявление с просьбой больше не присылать ему информацию об акциях компании. Вот только сообщения приходили ему в течение еще 180 дней. Этот срок обозначен во внутренних правилах компании для обработки персональных данных.

— Однако указанные положения не являются разрешением на рассылку рекламной информации в течение 180 дней после отказа от рассылки, — уточнили в челябинском УФАС. — Поэтому антимонопольная служба признала ООО «Директ Каталог Сервис» нарушившим требования Закона о рекламе.

Пока дело рассматривалось, номер абонента отключили от смс-рассылки.

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