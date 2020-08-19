Райффайзенбанк вошел в топ-20 экосистем для малого бизнеса по версии SME Banking Club

Райффайзенбанк вошел в топ-20 лучших экосистем для бизнес-клиентов по итогам 2019 года по версии SME Banking Club. Рейтинг включает банки стран СНГ и Кавказа, которые работают с малым бизнесом.

В рамках исследования эксперты проанализировали сервисы для бизнес-клиентов, которые предлагают 212 банков из 11 стран. В результате были выделены 34 уникальных сервиса, которые банки предлагают в рамках экосистемного подхода. Это небанковские сервисы, которые позволяют предпринимателям работать с поставщиками и подрядчиками, урегулировать отношения с государством, привлечь клиентов, вести бухгалтерию и др.

— Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу самые качественные небанковские сервисы. Один из таких сервисов — бесплатная онлайн-бухгалтерия, которая позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн. В апреле нашим клиентам стало доступно формирование КЭП в интернет-банке, позднее мы внедрили эту функцию и в мобильный банк. С помощью КЭП предприниматели могут подать декларацию полностью онлайн, а затем получать обратную связь и новые требования от налоговой в Райффайзен Бизнес Онлайн. — комментирует руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка Максим Глазов. — Это позволяет не только экономить время на рутинных процессах, но и помогает избегать дополнительных посещений офисов банка или налоговой службы в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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