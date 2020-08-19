Ни одно дерево не пострадает: в Челябинске в 2021 году построят экологический визит-центр

Прилегающую к визит-центру территорию Сада камней обещают благоустроить. Фото: Алексей Сорокин, gogle-карты

В Челябинске рядом с Садом камней на улице Труда в 2021 году построят экологический визит-центр. Он разместится в двухэтажном мансардном здании площадью около 400 квадратных метров. В Минэкологии региона уверяют, что при строительстве здания не пострадает ни одно дерево.

— Центр станет знаковым объектом для развития экотуризма в области, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Он будет спроектирован так, что не потребуется сноса деревьев в Саду камней, а также будет запланировано благоустройство прилегающей территории, где пройдет новая экологическая тропа, которая познакомит жителей и гостей города с минералами и горными породами Южного Урала.

По словам Виталия Безрукова, в визит-центре можно будет в интерактивной форме познакомиться со всеми особо охраняемыми природными территориями региона, побывать на экотропах, не покидая здания. Площадка станет лекторием для эколого-просветительская работы со школьниками и эковолонтерами.

Заказчиком строительства станет Минэкологии. Он появится в Челябинске в следующем году. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Сумма затрат не уточняется.

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