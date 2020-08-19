В Челябинской области из-за опасного для человека гриппа начали изымать домашних птиц

На жесткую меру пошли из соображения безопасности. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

В Челябинской области из-за птичьего гриппа изъяли и уничтожили 367 гусей, уток и кур в двух селах Увельского района. Собственникам птиц будет возмещен ущерб. Об этом в среду, 19 августа, сообщила пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

— В селе Песчаное отчуждено 355 птицы, в Малом Шумаково — 12, — уточнила Татьяна Нахтигаль. — Ее изымали с дворов, ограниченных берегом озер Песчаное и Табыньша, где в конце июля были обнаружены пять мертвых птиц. Исследование показало, что у них вирус птичьего гриппа подтипа H5N8. Диагноз подтвердили специалисты федерального центра охраны здоровья животных во Владимире 1 августа.

В Россельхознадзоре напомнили, что в Увельском районе с 4 августа действует карантин по птичьему гриппу. Карантинные правила распространяются и на частных владельцев птиц, и на птицеводческие хозяйства закрытого типа.

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