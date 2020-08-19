Погода скоро наладится.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Кажется, природа сжалилась над замершими горожанами и обещает нам теплые дни. Столбик термометра поползет вверх уже завтра. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 20 августа 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в областном центре +8…+10 градусов, дождики. Днем в Челябинске потеплеет до +14…+16 градусов. Все еще будут моросить небольшие дожди. Зато чуть-чуть теплее среды.
В четверг возможны довольно сильные порывы ветра. Но ураганного ветра не ждите.
А уже к выходным в городе потеплеет до +20.
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