Погода скоро наладится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кажется, природа сжалилась над замершими горожанами и обещает нам теплые дни. Столбик термометра поползет вверх уже завтра. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 20 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в областном центре +8…+10 градусов, дождики. Днем в Челябинске потеплеет до +14…+16 градусов. Все еще будут моросить небольшие дожди. Зато чуть-чуть теплее среды.

В четверг возможны довольно сильные порывы ветра. Но ураганного ветра не ждите.

А уже к выходным в городе потеплеет до +20.

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