Бизнесменов региона приглашают участвовать в конкурсе «Молодой предприниматель Челябинской области»

Мастерская по ремонту и химчистке обуви «Гуталин» в Челябинске совершенно не похожа на традиционные точки ремонта. Работают четко, быстро. Инстаграм — загляденье. «Залипательные» фото из серии «было-стало» хочется смотреть и смотреть. И нести бегом любимые замшевые сапожки, чтобы их реанимировали до состояния новых.

СЛОМАТЬ ИМИДЖ «ОБУВНОЙ БУДКИ»

Идея собственной мастерской по уходу за изделиями из кожи пришла в голову Александру Луневу, когда у его супруги Ксении ни в одном пункте в Челябинске не взяли для ухода и восстановления любимой и дорогой сумочки. Более того, даже супербрендовые магазины в Москве и Санкт-Петербурге принимают на сервис проданные дорогие изделия и отсылают их за границу. Потому что доверие к местным мастерам-кожевникам нет.

Так возникла идея сломать клише «обувной будки». Получилось. Огромная клиентская база Гуталина — тому доказательство. Сейчас у Луневых еще один бизнес — продажа мужской брендовой обуви.

Владелец «Гуталина» Александр Лунев — победитель регионального этапа федерального конкурса «Молодой предприниматель России», занял второе место в федеральном конкурсе, финал которого проходил в Казани, в номинации «Сфера услуг».

— Участие в конкурсе — это бесценные знания, опыт и знакомство. С ребятами-участниками конкурса я общаюсь и сегодня. Мы получили стратегические и тактические знания — по ведению бизнеса и его развитию. С бизнес-миссией мы побывали в Японии. Для развития дела всем рекомендую участвовать в конкурсе, — рассказал предприниматель.

ПОЛЕТЕЛИ К ПОБЕДЕ!

«Территория Бизнеса» объявляет старт регионального этапа «Молодой предприниматель Челябинской области». Возраст участников — с 14 до 30 лет включительно.

— До 28 августа участникам нужно подать заявку на сайте, — говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства «Территории Бизнеса» Ольга Третьякова. — Мы приглашаем участников по восьми номинациям — «Интернет-предпринимательство», «Социальное предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Производство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Торговля», «Сфера услуг». Для участников в каждой номинации — свои критерии оценки. К отборчному конкурсу участники должны подготовить презентацию.

На 4 сентября назначен очный отбор и конкурс. Возможно, он пройдет в формате праздника на открытом воздухе. На следующий день назначена встреча финалистов с экспертами подготовка победителей регионального этапа к Всероссийскому конкурсу. Он назначен на 6 ноября.

Эксперты полагают, что в региональном конкурсе будет не менее 200 заявок. До финала дойдут самые яркие проекты.

И призы для финалистов — яркие. Во-первых, поездка на Байкал, в трехдневный бизнес-лагерь. Во-вторых, победители расскажут о своем деле всей стране. Участники и финалисты обогатятся самым ценным — знакомствами в своей профессиональной сфере, приобретут новых знакомых.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

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