Художник и милиционер станут почетными гражданами Челябинска

Город скажет "спасибо" двум своим землякам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 19 августа, специальная комиссия Челябинской городской думы назвала имена двух человек, которые могут получить звание почетного гражданина Челябинска.

— Из четырех кандидатов депутаты выбрали двух. Это бывший начальник ГУВД по Челябинской области, генерал-лейтенант милиции Юрий Луконин и народный художник России, автор памятников и монументов, установленных по всей области, Вардекс Авакян, — сообщает пресс-служба Городской думы.

Звание «Почетный гражданин города Челябинска» присуждается каждый год в канун очередного Дня рождения города. Решение по Юрию Луконину и Вардексу Авакяну будет принято на заседании Думы 25 августа.

Напомним, 13 сентября 2020 года Челябинску исполнится 284 года.

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