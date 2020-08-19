Лидера движения «Трезвые дворы» в Челябинске посадили за наркотики

Экс-лидера движения «Трезвые дворы» посадили за наркотики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сосновский районный суд приговорил бывшего лидера движения Антона Худякова «Трезвые дворы» к 11 годам колонии строго режима за попытку сбыта наркотиков (ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

В июле прошлого года его остановили полицейские, обыскали машину и нашли три свертка с общим весом в 49,07 граммов, что довольно таки немало. Подсудимый уверял, что он — наркоман и наркотики купил только для себя.

— Осужденный вину в совершении преступления отрицал, поясняя, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления, указывал на свою наркотическую зависимость, — сообщает прокуратура Челябинской области.

Ранее участники «Трезвых дворов», спортивные накаченные парни, выгоняли выпивох и гопников с детских площадок. Однако сейчас от движение уже ничего не осталось.

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