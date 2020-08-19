Торжественные линейки 1 сентября для первоклассников состоятся, но для родителей будет обязателен масочный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

Школы Челябинской области с 1 сентября начнут учебный год в очном формате. Родителей успокоили: в новых санитарно-эпидемиологичсеких условиях детей не будут заставлять носить маски во время занятий. Об этом в среду, 19 августа, сообщила первый заместитель министра Челябинской области Елена Коузова.

— Маски учителям и детям носить не придется, только по желанию, — цитирует первого заместителя министра Челябинской области Елену Коузову сайт Сheltoday.ru. — Что касается рециркуляторов, не обозначено, сколько их должно быть в школе. Когда рассчитывали потребность, решили, что на каждом этаже должно быть два рециркулятора. С нами согласны и санитарные врачи. Сегодня наш министр выступил на областном совещании губернатора и доложил о ситуации с подготовкой учебных организаций к учебному году. Они готовы к тому, чтобы начать работать в новых условиях.

Школы области готовы не только начать очное обучение с соблюдением новых правил, но и отпраздновать День знаний.

— Нами принято решение, что праздник для детей пройдёт в классах, — рассказала директор челябинского академического лицея №95 Лилия Емельянова. — Родителей первоклассников приглашаем вместе с детьми, но с соблюдением всех мер безопасности (маски, дистанция и так далее).

В челябинском лицее в целях безопасности скорректируют расписание. Ребята будут приходить на учёбу в разное время, группы детей постараются отделить друг от друга. Некоторые уроки, возможно, начнут проводить вне классов, если позволит погода.

— Образовательный процесс будет разграничен: кто-то будет приходить к девяти утра, кто-то позже или раньше, так же и с расписанием. В нашем случае площади позволяют развести детей на разные территории. Это очень сложная логистика. Есть риск с точки зрения рабочего времени родителей, но мы в первую очередь боремся за здоровье детей, - добавила Лилия Емельянова.

На учебу в очном формате 1 сентября также выходят студенты вузов, колледжей и техникумов. Но проводить массовые линейки в этом году не будут.

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