Текслер раскритиковал глав городов и районов за неповоротливость

В городах и районах Текслер проверяет исполнение данных ранее поручений. Фото: gubernator74.ru

В среду, 18 августа, Алексей Текслер собрал областное аппаратное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области.

Глава региона подвел первые итоги предпринятой им большой инспекционной поездки по городам и районам. Напомним, губернатор проверяет исполнение данных ранее поручений и ставит новые задачи.

Как сообщает пресс-служба главы области, Текслер озвучил общее для всех замечание: не соблюдение сроков сезонных работ. И речь не только о строящихся объектах — зданиях и дорогах. «Плывут» даты ввода отремонтированных инженерных сетей в ЖКХ, ремонты кровель, фасадов, помещений.

Несвоевременно сдается проектно-сметная документация, срываются сроки проведения конкурсных процедур. Подчас недостаточной оказывается методологическая поддержка от региональных министерств.

— Бывает, после решения более года занимает подготовка сметной документации по простым объектам. Их строительство после принятия решения вместе с проектом должно занимать несколько месяцев.

Медлительность и несоблюдение сроков могут обернуться «минусом» для местных властей. При подготовке бюджета на 2021 год будет учтена способность муниципалитета работать над конкретными проектами.

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