Топ 5 марок, на которых запечатлели Челябинскую область

Сегодня в России отмечают День марки Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 19 августа, в России отмечают День почтовой марки. Как сообщает «Полит74», города Челябинской области не раз изображали на почтовых знаках. Показываем самые популярные из них.

1. 25 лет Магнитогорску, 1955 год

25 лет Магнитогорску, 1955 год. Фото: Polit74.ru

В 1955 году Магнитогорску исполнилось 25 лет. В честь юбилейной даты почта выпустила марку с изображением города-именинника. На ней изобразили городской пейзаж середины 50-годов прошлого века. А на фоне можно рассмотреть домны металлургического комбината и рабочих предприятия. Номинал марки 40 копеек.

2. 50 лет ЧТЗ, 1983 год

50 лет ЧТЗ, 1983 год. Фото: Polit74.ru

К 50-летнему юбилею Челябинского тракторного комбината в 1983 году выпустили памятную марку. На ней увековечили проходную предприятия и трактор, собранный работниками предприятия. Номинал марки 2 копейки.

3. 250 лет Челябинску, 1986 год

250 лет Челябинску, 1986 год. Фото: Polit74.ru

В 1986 году Челябинску исполнилось 250 лет. В честь четверти тысячелетия выпустили марку с изображением площади Революции, где стоит памятник Ленину, и Челябински театром драмы, который поместили на задний фон. Также в левом верхнем красуется один из символов города — трактор. Номинал марки 5 копеек.

4. Челябинская область, 2009 год

Челябинская область, 2009 год. Фото: Polit74.ru

В 2009 году в серии «Регионы России» появилась марка с узнаваемым трактором, собранном на ЧТЗ. На фоне я желто-красных тонах запечатлил вид на промышленную часть Челябинска. Номинал марки 9 копеек.

5. Златоустовская оружейная фабрика, 2015 год

Златоустовская оружейная фабрика, 2015 год. Фото: Polit74.ru

В 2005 году Златоустовской оружейной фабрике исполнилось 200 лет. На почте решили отметить круглую дату выпуском марки с изображением украшенного кинжала, выпускаемого на предприятии. Номинал марки 17 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru