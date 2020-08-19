Текслер рассказал, ждет ли школьников дистанционное обучение

1 сентября в Челябинской области начинается новый учебный год в привычном формате. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 19 августа губернатор в формате ВКС провел совещание с главами городов и районов. В повестке, в том числе, были вопрос начала учебного года.

Все школы Челябинской области 1 сентября начнут работу в привычном режиме. Сбои в подготовке учебных заведений к началу работы недопустимы.

Губернатор напомнил, что с 1 сентября все школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Учебный год будет идти в очном формате, дистанционного обучения не планируется. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологическх мер обязательно.

Хорошей новостью для 17 926 классных руководителей в Челябинской области будут получать доплату в пять тысяч рублей по инициативе президента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru