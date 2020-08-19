Стало известно, сколько зарабатывает денег за год мэр Кургана

Фото: vk.com / личная страница Андрея Потапова

Глава города Кургана Андрей Потапов отчитался о своих доходах и расходах за последние несколько лет. Информацию об этом можно найти в декларации на официальном сайте мунициплитета. В 2020 году он заработал 3,9 млн рублей и смог приобрести новый автомобиль Infiniti QX56. На настоящий момент он владеет долей в 31 земельном участке, чьи площади в среднем составляют от 10 до 15 соток.

А вот в прошлом году Потапову удалось заработать больше денег чем в этом. Сумма задекларированных доходов составила 6,2 млн рублей. Из документов известно, что часть средств он получил с продажи двух квартир. Также на тот момент он владел автомобилем Nissan Qashqai.

Отметим, что сумма денежных средств, полученных Потаповым, указана с учетом НДФЛ, зарплаты, пенсии, а также доходов от продажи имущества и недвижимости.

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