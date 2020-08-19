В Челябинске закрасили портрет известного уральского поэта, нарисованный на стене дома

От портрета остались едва заметные очертания. Фото: Денис Пелихов

В Челябинске уничтожили арт-объект, посвященный уральскому поэту Борису Рыжему. Он находился на стене дома по адресу Свободы, 149, где родился известный литератор. Информацию об этом сообщил представитель местного отделения «Открытой России» Денис Ибрагимов.

«В Челябинске на улице Свободы закрасили поэта Бориса Рыжего», — написал Ибрагимов на своей странице в соцсетях и предположил, что это могли сделать сотрудники ЖЭКа.

Отметим, что это не первый случай, когда в Челябинске закрашиваются арт-объекты на стенах домов. В конце прошлого года уничтожили граффити «Девушка с караваем», расположенное по адресу Труда, 161. Изображение частично восстановили, однако оно потеряло свои первоначальные краски. Закончить его реставрацию художники планируют в конце августа.

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