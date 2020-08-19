МЧС предупредило об усилении ветра в Челябинской области

В прошлый раз, когда в Челябинске разразилась непогода, сильно пострадали деревья. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщили в МЧС по региону, 20 августа на Южном Урале прогнозируется шквалистый ветер. Скорость его порывов будет достигать до 20 м/c.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

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