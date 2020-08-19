Расхаживал по квартире с молотком и угрожал расправой: в Челябинске задержали мужчину, который избил свою мать

Обидчика доставили в ближайший отдел полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел около пяти утра в Челябинске. Сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о шуме в одной из квартир по адресу Гагарина, 45. Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили избитую женщину и ее обидчика.

— К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны обратилась гражданка, 1961 года рождения. Она пояснила, что её сын, в ходе словесного конфликта, нанёс ей телесные повреждения и угрожал физической расправой, расхаживая по квартире с молотком, — сообщили в Росгвардии по Челябинской области.

Мужчину задержали на месте и передали в полицию. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru