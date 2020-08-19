В Челябинске назвали имена претендентов на пост главы Центрального района

В списке также присутствует действующий глава района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинской гордуме озвучили имена кандидатов на пост главы Центрального района. Всего заявлено 10 человек. Среди них есть действующий глава Центрального района, 48-летний Виктор Ереклинцев, чьи полномочия истекают 31 августа.

В список также попали: Максим Бакулин, Артем Боровков, Филипп Боровков, Сергей Ворончихин, Виталий Евгеньев, Александр Курочкин, Владислав Орлов, Иван Фадеев, Ирина Гладышева

Выступления претендентов перед конкурсными комиссиями назначены на 21 августа. После этого отберут двух человек, которые примут участие в выборах на пост главы района. За них будут голосовать депутаты районного собрания.

Напомним, ранее назвали имена претендентов на посты глав в Калининский и Ленинский районы Челябинска. По результатам всего было заявлено шесть человек, в том числе, действующие главы 48-летний Сергей Колесник и 47-летний Александр Орел. Последний в 2019 году выдвигался на пост главы города, но в последний момент — за 20 минут до заседания думы — снял свою кандидатуру.

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