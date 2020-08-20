В челябинском парке Гагарина закрыли горки и качели для самых маленьких

К старым качелям доступа нет. Фото: ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина.

Горожане с маленькими детьми любят проводить время на площадке «Мир детства» у фигуры огромного Гулливера в парке Гагарина. Увы, на этой неделе здесь демонтируют качели и горки. Их уже огородили специальными лентами.

— Качели и горки придется демонтировать из-за того, что аккредитационная комиссия по аттракционам признала их травмоопасными, — объяснили происходящее в парке.

А это новая игровая площадка. Фото: ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина.

Лето вот-вот закончится, и поэтому в этом году устанавливать новые аттракционы на площадке не будут. Но уже в следующем году, говорят в парке, на этом месте появится новый безопасный детский комплекс.

А пока развлечь маленьких деток можно на новом детском городке, который находится у колеса обозрения. Эта площадка застелена прорезиненным покрытием, а песок — удивительно белый. Малышня будет в восторге.

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