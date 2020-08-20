Челябинцев удивил пасущийся под Магнитогорском верблюд

И как такому не удивиться? Фото: сообщество «Черное&Белое Магнитогорск», ВК.

По дороге в Магнитогорск семья южноуральцев заметила в степи пасущегося верблюда. Наши земляки не поленились и сделали несколько снимков корабля пустыни. Фото опубликованы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

— Ехали сегодня в сторону Магнитогорска с Желтинского. И вот что увидели, — удивляют авторы снимков.

Магнитогорцы отнеслись к этой новости с юмором.

— Он, наверное, тоже не в курсе был, что там люди обитают. Потом расскажет своим, — иронизируют горожане.

— Может, убежал из Казахстана? — предполагают другие.

Вот он, красавец. Фото: сообщество «Черное&Белое Магнитогорск», ВК.

В комментариях к фото местные жители сообщают, что семья верблюдов пасется здесь несколько лет. Якобы их разводит один местный фермер. А не так давно у верблюдов родился хорошенький верблюжонок. Так что для наших мест это вовсе и не экзотика. Впрочем, при первой встрече с верблюдами под Магниткой каждый был удивлен.

Верблюд является символом Челябинской области. Его изображение можно найти на гербе региона. Это напоминание о тех временах, когда через Южный Урал проходили караваны верблюдов с товарами на спине.

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