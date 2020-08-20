Серфингист из Крыма учит южноуральцев кататься на досках. Фото: hornews.com

34-летний крымчанин Александр Палехин переехал из Севастополя в Челябинск, и начал учить южноуральцев кататься на водных досках — виндсерфе и кайте. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Из-за коронавируса Александру пришлось закрыть свою школу парусного спорта, которую он основал пять лет назад. Тогда южанин сел в машину и рванул на Южный Урал, куда его давно звали друзья.

Александр планирует остаться в Челябинске на зиму. Фото: hornews.com

В жару на курсы серфингиста был хороший спрос, но сейчас из-за непогоды желающих поубавилось. Однако Александр хочется остаться в Челябинске на зиму и планирует учить людей кататься на сноуборде при помощи кайта (парус, напоминающий воздушного змея). Тем более, по его мнению, южноуральцы более приветливые люди.

— Снег — та же вода, только замерзшая, а с водой я на «ты», — передает слова Александр сайт «hornews.com». — Мне очень нравятся сами челябинцы. Они честные, открытые. На юге люди немного другие… как бы вам сказать: если ты идешь в Севастополе в магазин, то тебя 100% попытаются надуть или обвешать. Это характерно для многих туристических городов на юге. Но в Челябинске такого нет.

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