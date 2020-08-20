За малышом реаниматологи выехали на новом реанимобиле. Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Реаниматологи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) утром в четверг, 20 августа, эвакуируют младенца из Магнитогорска для оперативного лечения. Ребенку, родившемуся весом менее килограмма два с половиной месяца назад, требуется срочная операция на глаза.

—В Челябинск кроху везут на ретинопатию, — рассказали КП-Челябинск в ЧОДКБ. — Это осложнение у недоношенных детей: идет отслоение сетчатки, и, если вовремя не прооперировать, малыш может полностью ослепнуть. Наша больница — единственное в Челябинской области учреждение, где делают эту операцию, поэтому таких крох со всего региона везут к нам. Младенцу уже 2,5 месяца, он родился с низкой массой тела — около 950-970 граммов.

Машина оборудована всем необходимым для перевозки новорожденных. Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Этот выезд в область для бригады детского отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи стал юбилейным — 500-м — с начала года. На этот раз в Магнитогорск врачи отправились на новом реанимобиле, который на днях больница получила от региона. Машина модернизирована под оказание специализированной неонатальной реанимационной помощи.

— Реанимобиль представляет собой передвижной реанимационный комплекс, на базе которого имеется инкубатор, аппарат ИВЛ, инфузионный насос, что позволяет эвакуировать новорожденных в тяжелом состоянии, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, — уточнил заведующий отделением реанимационно-консультативной помощи ЧОДКБ Александр Шаповалов.

В больнице это второй реанимобиль для спасения младенцев. Также есть два реанимобиля для оказания помощи детям более старшего возраста. Реаниматологи на нем забирают детей со всей области: везут либо в ЧОДКБ, либо в другие больницы в зависимости от вида необходимой помощи.

Львиная доля выездов — 76% — реанимация новорожденных. Также реанимобиль выезжает на помощь к детям по старше в случае ДТП, высотных и других видов травм. Например, три бригады — реаниматологи, хирурги и травматологи — в марте выезжали в Магнитогорск для оказания помощи пострадавшим во время взрыва бытового газа малышам.

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