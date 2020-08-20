Пока инфекция угрожает каждому, лучше всего носить маски. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро четверга, 20 августа, в Челябинской области подтверждены 13 тысяч 596 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 75 человек.

На лечении остаются 3 тысячи 180 человек. Большая часть из них лечатся дома. В среду выписаны с больничного 116 южноуральцев.

За прошедшие сутки в области умерли еще четыре пациента с коронавирусом.

Самому молодому — парню из Миасса — было 26 лет. По данным минздрава области, у молодого человека из Миасса были врожденные заболевания. Видимо, из-за них организм и не справился с новой инфекцией.

От сопутствующих болезней скончались:

— 63-летняя женщина с больным сердцем из Магнитогорска;

— 56-летний мужчина из Златоуста, ранее перенесший инфаркт;

— 85-летний мужчина из Нагайбакского района с хронической обструктивной болезнью легких и эмфиземой.

Всего с начала пандемии инфекция унесла жизнь 323 южноуральцев.

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