Пока инфекция угрожает каждому, лучше всего носить маски.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На утро четверга, 20 августа, в Челябинской области подтверждены 13 тысяч 596 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 75 человек.
На лечении остаются 3 тысячи 180 человек. Большая часть из них лечатся дома. В среду выписаны с больничного 116 южноуральцев.
За прошедшие сутки в области умерли еще четыре пациента с коронавирусом.
Самому молодому — парню из Миасса — было 26 лет. По данным минздрава области, у молодого человека из Миасса были врожденные заболевания. Видимо, из-за них организм и не справился с новой инфекцией.
От сопутствующих болезней скончались:
— 63-летняя женщина с больным сердцем из Магнитогорска;
— 56-летний мужчина из Златоуста, ранее перенесший инфаркт;
— 85-летний мужчина из Нагайбакского района с хронической обструктивной болезнью легких и эмфиземой.
Всего с начала пандемии инфекция унесла жизнь 323 южноуральцев.
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