На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

На трассе под Златоустом столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/ ЧП ДТП Златоуст

Сегодня утром, 20 августа, на трассе М-5 под Златоустом столкнулись Ford и Nissan. Фотографии последствий аварии появились в местном паблике. В ГИБДД назвали предварительную причину:

— Водитель Nissan выехал на встречную полосу для обгона (обгон разрешен), где совершил столкновение на скользкой дороге.

34-летний водитель Ford не пострадал. 44-летний водитель и трое пассажиров Nissan не смогли выбраться из смятого авто самостоятельно, им помогали спасатели.

— Пострадавших деблокировали и госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, травмировано четыре человека, двое из них дети, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

В ГИБДД по Челябинской области назвали другие цифры по пострадавшим: один ребенок и двое взрослых.

Очевидцы поделились фотографиями с места ДТП. Фото: vk.com/ ЧП ДТП Златоуст

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