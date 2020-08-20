Кубок традиционно проходит в ледовой арене "Трактор". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области отменили назначенный на конец августа Кубок губернатора по хоккею. Планы спортсменов спутал коронавирус.

— Такое решение принято из-за того, что несколько команд отказались приехать в состязания. В их расположении есть коронавирусные больные. Кроме того, у нескольких игроков «Трактора» также пришел положительный тест на ковид, — комментируют ситуацию в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».

Кубок губернатора Челябинской области — предсезонный хоккейный турнир, который проводится на льду ледовой арены «Трактор» в Челябинске с 2011 года. В этом году в нем должны были принять участие такие клубы Континентальной Хоккейной Лиги, как «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Локомотив» (Ярославль), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Сибирь» (Новосибирск).

Первыми от участия в Кубке из-за положительных тестов на коронавирус отказались новосибирцы.

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