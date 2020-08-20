Кубок традиционно проходит в ледовой арене "Трактор".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области отменили назначенный на конец августа Кубок губернатора по хоккею. Планы спортсменов спутал коронавирус.
— Такое решение принято из-за того, что несколько команд отказались приехать в состязания. В их расположении есть коронавирусные больные. Кроме того, у нескольких игроков «Трактора» также пришел положительный тест на ковид, — комментируют ситуацию в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».
Кубок губернатора Челябинской области — предсезонный хоккейный турнир, который проводится на льду ледовой арены «Трактор» в Челябинске с 2011 года. В этом году в нем должны были принять участие такие клубы Континентальной Хоккейной Лиги, как «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Локомотив» (Ярославль), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Сибирь» (Новосибирск).
Первыми от участия в Кубке из-за положительных тестов на коронавирус отказались новосибирцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru