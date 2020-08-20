Жителя Челябинска задержали за кражу духов в «Л’Этуаль»

Фото: Торговый город «Алмаз»/vk.com

Челябинец украл духи Moschino за 2,5 тыс. рублей в ТРК «Алмаз». Инцидент произошел накануне вечером. Охранник магазина вызвал вневедомственную охрану и сообщил о краже.

— Сотрудники вневедомственной охраны установили личность подозреваемого. 22-летний челябинец был ранее судим за имущественные преступления, — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Мужчину увезли в отдел полиции.

Кражи в челябинских магазинах — довольно частое явление: недавно мужчина пытался украсть кроссовки, надев их на себя; в «Ашане» покупательница попыталась вынести 31 (!) тюбик зубной пасты; в «Ленте» на северо-западе покупательница набрала целую сумку сыра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru