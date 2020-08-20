В села Челябинской области уедут работать 50 учителей

В Челябинской области грядет новый учебный год. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Традиционный августовский педсовет, предшествующий началу учебного года в Челябинской области, сейчас называется Южно-Уральским педагогическим собранием. Его заседание в формате видеоконференцсвязи прошло сегодня, 20 августа. В большом совещании работников сферы образования участвовал губернатор Алексей Текслер.

Более 700 тысяч детей в этом году придут в садики, школы, техникумы, колледжи, вузы. Первый раз за парты сядут 48 тысяч первоклашек.

Учебный год начнется в привычном очном формате.

— Рад, что ситуация позволяет нам начать учебный год в привычном формате. Детям необходимо живое общение со сверстниками, учителями. Образование — это не только обучение, но и воспитание. Глубоко убежден: школу ничто не может заменить, — сказал Текслер.

Дистант, введенный из-за режима самоизоляции по ковиду, система образования региона выдержала достойно. В сжатые сроки школы, ссузы, вузы решили все вопросы, перенеся уроки и лекции в виртуальное пространство. Карантин не помешал сдающим ЕГЭ добиться высоких результатов.

Дистиант показал, что региональная система образования выполняет требования процесса цифровой трансформации, одной из пяти национальных целей развития страны на 10 лет., определенных указом Президента. Цифровизация не означает отказа от привычного формата обучения, она дарит новые возможности.

Расходы на образование в области в этом году из всех источников составят более 48 млрд. руб, или четверть областного бюджета.

По программе «Земский учитель» в глубинку области уедут работать 50 педагогов. Им положен миллион рублей «подъемными». Обязательство участника федерального проекта — отработать на селе или в малом городе пять лет.

В этом году регион получит две школы, 12 детсадов. В 2021 году — еще 13 садиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru