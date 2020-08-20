Директор учебного центра в Челябинске покупала знания для своих учеников

Взятка обернулась уголовным делом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор челябинского учебного центра «Академия образования» попалась на взятке. Осенью 2019 года женщина передавала деньги сотруднику Ростехнадзора, чтобы тот провел успешную аттестацию ее учеников

— В сентябре-октябре директор передала инспектору Ростехнадзора 15 тысяч рублей за помощь пятерым ученикам центра. А в ноябре — еще 5 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело на директора центра направили в Советский районный суд.

Инспектор Ростехнадзора тоже стал фигурантом отдельного уголовного дела. Но потом, по ходатайству следствия, дело закрыли — инспектор выплатил судебный штраф в размере 90 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru